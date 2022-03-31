الصور: عدم ضبط المجرمين أفقد المواطنين الثقة في الشرطة

عقد النائب العام، المستشار الصديق الصور، اجتماعاً مع مديري أمن: غدامس، مزدة، جادو، نالوت، الزنتان، غريان، يفرن، باطن الجبل، لمناقشة تنامي ظاهرة الجريمة في هذه المناطق.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: “حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورؤساء النيابات في دائرة محكمة استئناف غريان ومجموعة من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام”.

وأضاف البيان “استهل المستشار النائب العام حديثه بالتعريج على تنامي ظاهرة الجريمة في دائرة اختصاص قادة هيئة الشرطة الحضور، دون أن يقابلها فعالية في إجراءات ضبط وإحضار مرتكبي الأفعال المجرمة؛ وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق ورفع الدعوى الجنائية؛ فترتَّب عن ذلك تتابع حالة ركود النشاط الضبطي؛ وتراجع ثقة السكان في قدرة رجال الضبط القضائي العاملين في مراكز الشرطة على اتخاذ الإجراءات الأولية الرامية إلى إنفاذ القانون”.

وتابع الصور “تقارير قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية وترشيدها حملت مكمن الخلل في العمل المنوط بهيئة الشرطة؛ وهو يجد في لقاء اليوم مناسبة للاستماع إلى آرائهم وتقييمهم للمشكلات التي تحد من نجاعة الأداء؛ بحسبان أن أي مبررات لا تعدّ مقبولة أمام تدني نسبة الإنجاز وارتفاع مؤشر الجريمة؛ فالعدالة تعتمد على تتبع الحقيقة من أدوات إنفاذ القانون”.

من جهته، أكَّد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، صحة ما ورد في تقارير النيابة العامة في شأن قصور أداء مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها.

واختُتِم الاجتماع برسم آلية لتنفيذ مخطط عملي يرمي إلى استيفاء إجراءات الاستدلال في الجرائم سيما الخطيرة وعرضها على النيابة العامة؛ وإلقاء القبض على المتهمين الغائبين وفق الجدول الزمني المحدد.