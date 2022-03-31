ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

31 March, 2022

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “م.علي العابد الرضا” اليوم بالقاهرة نظيره المصري وزير القوى العاملة “محمد محمود سعفان” وبحضور مراد احميمة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية و اللواء يوسف مراد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وعدد من المسؤولين من الجانبين.

حيث أكد الوزير في بداية الاجتماع على عمق وأصالة العلاقات مابين البلدين الشقيقين؛ وناقش عدد من النقاط أبرزها الاطلاع على استمرار عملية الربط الإلكتروني وتنظيم و تسهيل تنقل الأيدي العمالة المصرية و المشاكل و المعوقات التى تواجه عودة الشركات المصرية للعمل بليبيا؛ كما اطلع الوزير على تجربة التفتيش العمالي الذكي بمصر ونقا الفكرة و لتفعليها في ليبيا.