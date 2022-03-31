الدبيبة يشدد على تفعيل الإدارة المحلية في توزيع الثروة ومحاربة المركزية  

العنوان-طرابلس

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، على أهمية التكاتف لتفعيل الإدارة المحلية، مشيرا أنها الحل الوحيد لتوزيع الثروة الليبية ومحاربة المركزية والقضاء عليها، مؤكدا أن نقل الاختصاصات وتفعيل الإجراءات المحلية وتوزيع ميزانية التنمية على البلديات سيسهم في تفعيل الإدارة المحلية.

ونقلت منصة حكوتنا تصريح الدبيبة خلال لقاء موسع عقده، صباح الخميس، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، مع عمداء بلديات مناطق الوسطى، الساحل الغربي، الجبل، طرابلس الكبرى، بحضور نائبه حسين القطراني، ووزراء الإسكان والتعمير، والحكم المحلي، والموارد المائية، والثروة البحرية، والسياحة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق.

وخصص الاجتماع لمتابعة نتائج اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2022، والإجراءات المتخذة لتنفيذ التوجيهات الصادرة عنه بشأن تفعيل الإدارة المحلية وتمكين البلديات من اختصاصاتها.

وأشاد وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي في كلمة لحكومة الوحدة الوطنية، بهذه المبادرة لتمكين البلديات من اختصاصاتها وفق قانون الإدارة المحلية، مؤكدا استمرار العمل لاستكمال بقية الاختصاصات المحلية للبلديات.