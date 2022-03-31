السفير الأمريكي: بلادي فخورة بدعم جهود إعادة الموروث الثقافي الليبي

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة فخورة بدعم جهود إعادة الموروث الثقافي الليبي.

وقال نورلاند في تغريدة للسفارة عبر «تويتر»: “نشكر مصلحة الآثار في منهاتن ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية على جهودهما لحماية وإعادة التراث القيم الذي تعود ملكيته إلى ليبيا”.

وأضاف “تُعتبر عملية التسليم التي تمت بالأمس مجرّد جزء يسير من الجهود الأمريكية – الليبية لحماية التراث الليبي الغني”.

وكان المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأمريكية، ألفين براغ، قد أعلن أمس الأربعاء إعادة قطعتين أثريتين إلى ليبيا، وهما «رأس سيدة محجبة» و«تمثال نصفي لرجل ملتح»، تقدر قيمتهما بأكثر من 500 ألف دولار، وقد سرقتا من مدينة قورينا (شحات)، التي تعرضت لأعمال نهب متفشية منذ أواخر الثمانينيات وطوال التسعينيات”.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان على موقعه الإلكتروني: “تم تسليم القطعتين للقائم بأعمال السفارة ليبيا في واشنطن خالد ضيف، بحضور عدد من المسؤولين الأمريكيين، وتلك القطع الأثرية الجميلة لها قيمة تاريخية كبيرة، فمانهاتن موطن لبعض أكثر القطع الفنية والتاريخية قيمة في العالم بأسره، لكن يجب الحصول عليها بشكل قانوني، ولن يسمح بأن تتحول إلى «مركز للآثار» المسروقة”.