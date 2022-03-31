إحياء اليوم العالمي لمرض الدرن في سرت

أحيا المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت، الخميس، اليوم العالمي لمرض الدرن «السل» خلال ندوة نظمها فرع المركز بالتعاون مع مكتب تنمية الموارد البشرية بمستشفى ابن سينا التعليمي.

وركز المشاركون في المناسبة على تدارس ومناقشة محاور هامة تعريفية وأخرى إحصائية لمرض الدرن محليا، وشهدت نقاشا مفصلا حول المرض.

وشارك في الندوة عدد من الشخصيات التي واكبت وتابعت الحدث من مدينتي سرت وطرابلس ومن بينهم استشاري أمراض الباطنة والروماتيزم الدكتور الشريف محمد الشاطر، واستشاري طب الأسرة والمجتمع وعلم الجراثيم الدكتور محمد ضو، والطبيبان شريفة علي محمد وأبوزهوة امحمد أبوزهوة.

كما شارك في الندوة عبر تطبيق «زووم» من إدارة مكافحة الدرن في طرابلس كل من استشارية الأمراض السارية ورئيس قسم الإحصاء بمركز مكافحة الأمراض الدكتورة هند فرحات، وأخصائية الأمراض السارية والصدرية والدرن الدكتورة ناجية راشد.