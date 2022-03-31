السيسي والبرهان يؤكدان ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

ليبيا – شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والفريق أول ركن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن الجانبين أكدا دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي)، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل، بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، فضلاً عن أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها.

وشدد الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد، تنفيذًا للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظًا على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.

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