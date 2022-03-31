مساعٍ ليبية مصرية لتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين

بحث وزير العمل والتأهيل علي الرضا رفقة نظيره المصري وزير القوى العاملة محمد سعفان، استمرار عملية الربط الإلكتروني لتنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العمالة المصرية إلى الداخل الليبي.

كما ناقش الطرفان خلال لقائهما، الخميس، المشاكل والمعوقات التي تواجه عودة الشركات المصرية للعمل في ليبيا، بالإضافة لاستعراض تجربة التفتيش العمالي الذكي بمصر، لنقل الفكرة وتفعليها في ليبيا، وفق منشور الوزارة.

يُذكر أن حكومة الوحدة وقّعت عقوداً مع شركات مصرية لتنفيذ مشاريع تتعلق بالطرق والإنشاءات ومحطات لتوليد الكهرباء، بالتزامن مع توقيع اتفاقيات ثنائية لتنظيم سوق العمل بين الجانبين.

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