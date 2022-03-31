اللجنة القانونية لنقابة المستشارين القانونين فرع سبها تسلم مقترح قانون تنظيم شؤون المستشارين

سلمت اللجنة القانونية لنقابة المستشارين القانونين فرع سبها المكلفة بدراسة مقترح قانون تنظيم شؤون المستشارين مقترح القانون مرفقا معه جدول التصنيف الوظيفي والمذكرة الإيضاحية، والتقرير النهائي عن عمل اللجنة، وذلك لإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص حتى يتسنى لهم الاطلاع على هذا العمل القانوني الذي يضمن تنظيم شؤون المستشارين القانونين على مستوى ليبيا.

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