العفو الدولية: وثقنا تورط “القوة المشتركة مصراتة” الممولة من الدبيبة في عمليات اختفاء قسري وتعذيب

طالبت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بمحاسبة المليشيات التي تمولها على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في مدينة مصراتة.

وعلقت منظمة العفو الدولية على قتل القوة المشتركة أحد المواطنين في مدينة مصراتة، وقالت في بيان إنه لأمر مشين أن تكافئ السلطات الليبية بشكل مستمر هذه الجماعات المسيئة على سلوكها الإجرامي.

وأضافت المنظمة: يجب على السلطات التوقف على وجه السرعة عن تمويل المليشيات ودمج أفرادها في مؤسسات الدولة دون التدقيق لإبعاد أولئك المشتبه بهم، بشكل معقول، في المسؤولية عن الجرائم بموجب القانون الدولي.

ووصفت منظمة العفو الدولية ما حدث من القوة المشتركة في مصراتة بأنه مثال مخيف آخر على الإفلات الراسخ من العقاب الذي تحظى به الميليشيات، التي مرت جرائمها دون عقاب لفترة طويلة جدا، مؤكدة: وثقنا مراراً وتكراراً تورط “القوة المشتركة مصراتة” في عمليات الاختفاء القسري والتعذيب والاستمرار في الإفلات التام من العقاب.

وشددت منظمة العفو الدولية على السلطات الليبية بضرورة أن تحقق بسرعة وفعالية في عملية الإعدام خارج نطاق القضاء وضمان محاسبة المسؤولين عنها.