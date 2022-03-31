افتتاح صالة مجهزة بقسم غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت

افتتح عضو مجلس النواب عن سرت، حسن الزرقاء، وعميد البلدية، مختار المعداني، اليوم الخميس، الصالة الجديدة المجهزة والخاصة بمرضى غسيل الكلى في مستشفى ابن سينا التعليمي بسعة 12 سريرا وسرير واحد خاص بالقسطرة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المحليين.

وقال رئيس قسم الكلى بمستشفى ابن سينا بسرت الدكتور محمد اشقاق لـ«بوابة الوسط» إن صالة غسيل الكلى الجديدة جرى تجهيزها بالكامل بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ذات الصناعة الألمانية، وتزويدها بشاشات مرئية للمرضى.

وذكر اشقاق أنه بافتتاح الصالة الجديدة تصبح السعة السريرية الإجمالية لقسم غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا في سرت، 55 سريرا مجهزا، مقدرا عدد مرضى الغسيل الكلوي المترددين على المستشفى حاليا بنحو 120 مريضا.

حضر افتتاح الصالة الجديدة للغسيل الكلوي بمستشفى ابن سينا كل من عضو المجلس البلدي سرت غيث أوحيدة ومدير عام المستشفى ومدير فرع مركز الرقابة على الأغدية بالبلدية ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، ومساعد مدير الخدمات الصحية، ورئيس قسم الكلى بالمستشفى ومدير إدارة الإعلام ببلدية سرت، ومندوب عن محكمة سرت، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعناصر الطبية والمساعدة بالمستشفى، وعدد من مرضى الكلى.

شهدت الاحتفالية إلقاء عديد الكلمات من قبل عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو مجلس النواب عن المدينة حسن الزرقاء، ومدير عام مستشفى ابن سينا، ومدير أمن سرت، ورئيس قسم الكلى والذين أشادوا جميعهم بالجهود المبذولة من العناصر الطبية والمساعدة بقسم الكلى لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين على القسم.

وجرى خلال الاحتفالية منح شهادات تقدير للعناصر الطبية والتمريض بقسم الكلى والجهات والشركات المتعاونة مع القسم لتذليل جملة من العراقيل التي تواجه تقديم الخدمات الصحية للمرضى المترددين على القسم لتلقي العلاج.