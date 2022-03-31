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أبو زريبة: نعمل على استحداث ميزات خاصة للضباط العاملين في مدن بعيدة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال وزير الداخلية عصام أبو زريبة، “من أولوياتي العمل على تنفيذ القانون رقم (6) وتنفيذ جدول المرتبات؛ ليكون حافزاً لأعضاء هيئة الشرطة، بالإضافة لاستحداث ميزات خاصة للضباط الذين سيعملون في مدن بعيدة عن مدنهم، كالسكن وغيرها من الميزات التي تساعدهم على أداء واجباتهم بأكمل وجه، وبذل المزيد من العطاء في سبيل أمن ليبيا”.

والجدير بالذكر أن أبو زريبة افتتح الإثنين الماضي، ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، بحضور نائب رئيس الحكومة علي القطراني ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، بالإضافة لعدد من النواب ورؤساء الأجهزة الأمنية ومُدراء المديريات بالمنطقة الشرقية، حيث تفقد الوزير رفقة الحضور المبنى للاطلاع على تجهيزاته وإدارته.

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قناة ليبيا الحدث

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