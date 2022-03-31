باشاغا: محاولة تقويض المؤسسة الوطنية للنفط سيسبب مشكلة كبيرة في الإنتاج

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن حكومته ستمارس مهامها من طرابلس الأيام المقبلة، مؤكدا أن دخول مقرات الدولة بالعاصمة سيكون سلميا بالكامل.

وأوضح باشاغا في تصريحات لـ”رويترز” أنهم على اتصالات مباشرة مع النخبة السياسية وقادة الكتائب وأيضا بعض الشخصيات المجتمعية في طرابلس والمنطقة الغربية، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لا تستطيع العمل خارج طرابلس.

وقال باشاغا إن القوات التركية موجودة في ليبيا بشكل قانوني، معتبرا أن أي وجود عسكري تحكمه اتفاقية من المستطاع السيطرة عليه، فيمكن أن نلغيها أو نطلب من هذه القوات مغادرة ليبيا.

ولفت إلى أن حكومة الدبيبة تحاول تقويض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإعادة تشكيله مرة أخرى، وأن هذا سيسبب مشكلة كبيرة لإنتاج النفط والعاملين بالقطاع، ورأى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لهما دور مهم في الاستقرار، مبينا أنه لن أنفق أموالا إلا من خلال ميزانية يقرها البرلمان.