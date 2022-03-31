الخارجية تسلم مصلحة الآثار الليبية قطعة أثرية بيعت في مزاد علني بنيويورك

العنوان-طرابلس

سلمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مصلحة الآثار الليبية قطعا أثرية استردتها من الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد نقلت بطرق غير مشروعة وبيعت في مزاد بمعرض افروديت بنيويورك.

وأشارت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية المتواصلة لاستعادة الآثار الليبية المهربة بالخارج.

وأيضا للدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية بالتنسيق مع مصلحة الآثار الليبية في هذا المجال.

وأوضحت الخارجية أن ذلك يأتي استمراراً للجهود التي تقوم بها سفارة دولة ليبيا في واشنطن مع السلطات المختصة الأمريكية لاسترداد القطع الأثرية الليبية.

وأشارت الخارجية أن القطع الأثرية المستردة نادرة وهي عبارة عن رأس جنائزي رخامي.