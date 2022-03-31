وليامز: من الضروري تحقيق نسبة 30٪ بشأن مشاركة المرأة في السياسة بل وبنسب أعلى

ليبيا – التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز برئيسة حزب الميثاق الوطني انتصار بن عاشور وزملائها عمر الخوجة وغفران بيوك وأمل السويسي، لمناقشة أهمية دور الأحزاب السياسية ومشاركة المرأة في العملية السياسية الليبية.

وليامز استمعت بحسب تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى إيجاز عن التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسجيل الأحزاب وتوعية الناخبين.

ونظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المرأة في صنع القرار والمصالحة الوطنية، فقد شددت على الحاجة إلى تحقيق نسبة 30٪ بشأن مشاركة المرأة في السياسة بل وبنسب أعلى.