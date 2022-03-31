الصين تؤكد استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي -الخميس- في طرابلس مع “وانغ تشي مين” القائم بأعمال سفارة الصين في ليبيا، وبحث معه آخر مستجدات الوضع الليبي الراهن، متمثلاً في دعم المسار الديمقراطي وخارطة الطريق، ومجمل العلاقات بين البلدين.

وأبدى “مين” أثناء اللقاء رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع ليبيا وجاهزيتها لدعم الاستقرار الاقتصادي، والمساهمة في إعادة الإعمار عبر عودة الشركات الصينية للعمل وتفعيل الاتفاقيات السابقة، فيما رحّب اللافي بالتقارب بين البلدين في المجال الاقتصادي والصناعي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية.

كما أكد الدبلوماسي الصيني دعم بلاده للمجلس الرئاسي لأجل تحقيق الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن عشرات الشركات الصينية كانت نشطة في عموم ليبيا ضمن مشاريع إسكانية وخدمية، علاوةً على مجال النفط، لكنها توقفت وعلقت أعمالها منذ سنة 2011، بعد أحداث ثورة فبراير وتسعى الصين طيلة هذه السنوات لعودة شركاتها.

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