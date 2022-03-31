المستشار صالح لوكيل وزارة الداخلية: كافة مكونات الداخلية يحضون بالثقة الكاملة من أبناء المجتمع الليبي الذي يرى فيهم السد المنيع

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، رفقة لفيف من مدراء الإدارات والضباط بالمعهد العالي للضباط في المنطقة الشرقية بوزارة الداخلية.

رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه بمدينة القبة، شدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات للرفع من قدرات الضباط وضباط صف وجنود المؤسسة الشرطية، وذلك لأداء مهامهم التي تتطلب قدراً عالياً من الإنضباط والعمل المحترف.

ونوه الصافي، بأن المستشار صالح أكد أن كافة مكونات الداخلية يحضون بالثقة الكاملة من أبناء المجتمع الليبي الذي يرى فيهم السد المنيع ويتحقق بمجهوداتهم العيش الكريم وتُصان بهم سيادة الوطن.

وأوضح الصافي أن رئيس مجلس النواب ثمّن كافة المجهودات المبذولة من أجل الرقي بمستوى المؤسسة الشرطية والرفع من كفاءتها، مشدداً على ضرورة دعم الأجهزة الشرطية كونها الرادع الأول للجريمة والسد المنيع الذي يذود دون الأرض والعرض ويحمي المواطن وممتلكاته .

وأتم الصافي تصريحاته، بأن وكيل وزارة الداخلية رفقة لفيف الضباط قاموا بتكريم رئيس مجلس النواب، لدعمه المتواصل للمؤسسة الشرطية للقيام بكافة مهامها على أكمل وجه.