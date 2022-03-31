الأسود: تشكيل الدبيبة لجنة “مسودة قانون الانتخابات” محاولة للبقاء في السلطة

استنكر عضو مجلس النواب ميلود الأسود تشكيل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة لجنة لصياغة مسودة قانون للانتخابات، مؤكدا أنه إجراء غير قانوني واستمرار للعبث.

وقال الأسود في تصريحات صحفية إن هذه المحاولات لا هدف منها سوى خلط الأوراق في سبيل البقاء، مبينا أن القوانين لم تكن عائقا أمام إجراء الانتخابات في موعدها، بل قضايا أخرى منها ترشح الدبيبة نفسه رغم تعهده بعدم الترشح.

ودعا عضو مجلس النواب الدبيبة إلى تسليم السلطة إلى الحكومة الليبية إذا كان حريصا على إجراء الانتخابات، وفسح المجال أمام تنفيذ الخارطة الدستورية الشرعية.

وأمس الأربعاء، أصدر الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة من 20 شخصا من الخبراء وأساتذة القانون لاستلام مسودة قانون الانتخابات المعد من اللجنة الوزارية المشكلة لدعم إجرائها، والتواصل مع المفوضية العليا ومكونات الشعب والخبراء والشخصيات الاعتبارية من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء العملية الانتخابية عبر تنظيم الندوات وورش العمل.

ونص قرار رئيس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة رقم 164 لسنة 2022 على تشكيل لجنة برئاسة أشرف بلها وعضوية كل من إبراهيم قرادة وعبدالحميد الكزة وعبدالقادر المحجوب وعيسى التويجر وفيروز النعاس وحسام باشا إمام وسامي الأطرش وعبدالرحمن قدوع وأسامة أبوناجي ومريم مغار وعبدالسلام الدوكالي وأحمد برباش وفائزة الباشا وعبدالمنعم الغيثي ونصر معيقل والهادي هنشير ومحمد حبيل، وأسعد زهيو وخالد عيسى علي.

وتتولى اللجنة أيضا إعداد خطة تفصيلية في أول اجتماع لها توضح آلية تنفيذ أعمالها من حيث التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والخبراء بالجامعات والشخصيات الاعتبارية والطبيعية والمؤسسات والهيئات بمافي ذلم مؤسساتالمجتمع المدني والأحزاب وتنظيم ورش العمل والندوات التي تهدف إلى تهيئة المواطنين للاستعداد والإسراع في إجراء الانتخابات.

كما نص القرار على أن تتولى اللجنة تقديم المقترحات والحلول القانونية العلمية والعملية من خلال التواصل مع الخبراء المختصين في مجال السياسة والقانون، وأن تتولى أيضا أي مهام تسند من قبل رئيس الوزراء وتدخل ضمن اختصاصهاولها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها.