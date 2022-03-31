شركة الكهرباء: الليبيون سينعمون بالكهرباء 24/24 في شهر رمضان

أكدت الشركة العامة للكهرباء استقرار الشبكة في شهر رمضان مع تجاوز الإنتاج لـ6000 ميجا، بعد استكمال أعمال الصيانة وتأهيل وحدات التوليد المتوقفة، مشددة على الترشيد والاقتصاد في استهلاك الطاقة لإبعاد شبح الانقطاعات.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الشركة في بيان بُث عبر منصتها الإعلامية، الخميس، أن الشركة أنهت أعمال الصيانة للوحدة الخامسة بمحطة درنة، بالإضافة لنجاحها في إدخال 200 ميجا من محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، و100 ميجا من محطة الشمال، حيث يتوقع أن تضيف أعمال الصيانة 700 ميجا للشركة عقب اكتمالها.

وربطت الشركة استقرار الشبكة الكهربائية في الذروة الصيفية المقبلة بانتهاء أعمال الصيانة، واستلام مشاريع محطات التوليد الاستعجالية بمحطات غرب طرابلس ومصراتة وطبرق، والتي تسير وفق الشركة بوتيرة متسارعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية