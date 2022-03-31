الصغير: سنّ التشريعات والقوانين ليس من اختصاص الدبيبة

استنكر عضو مجلس النواب، عبد الهادي الصغير تشكيل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة لجنة لصياغة مسودة قانون للانتخابات، مؤكدا أن سنّ التشريعات والقوانين ليس من اختصاصه.

وقال الصغير، في تصريحات صحفية إن القوانين تصدر من الجهة التشريعية وهي مجلس النواب وليس من الحكومة، مشيرًا إلى أن من مهام الحكومة تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب فقط.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإعلان الدستوري 12 نظم التوافق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري، لتشكيل لجنة لمراجعة الخلاف في مواد الدستور، مؤكّدا على أن القاعدة الدستورية لابدّ أن تخرج من مجلس النواب، ووصف ما يقوم به الدبيبة بـ “العبث”.

ودعا الصغير الدبيبة إلى ضرورة توفير الغذاء والدواء للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، إلى حين استلام الحكومة الليبية ومباشرة عملها.