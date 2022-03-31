عقب إشادته باقعيم.. عقيلة صالح يدعو لدعم جهاز الشرطة

شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة دعم الأجهزة الشرطية، كونها الرادع الأول للجريمة، وتوفير كافة الإمكانيات للرفع من قدرات منتسبي المؤسسة الشرطية.

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة صالح، الخميس بوكيل وزارة الداخلية في حكومة الوحدة فرج اقعيم، رفقة عدد من مديري الإدارات والضباط بالمعهد العالي للضباط في المنطقة الشرقية.

وأكد عقيلة أن كافة مكونات الداخلية يحضون بالثقة الكاملة من أبناء المجتمع الليبي، الذي يرى فيهم السد المنيع ويتحقق بمجهوداتهم العيش الكريم وتُصان بهم سيادة الوطن، وفق قوله.

يُذكر أن فرج اقعيم كان قد رحّب بمنح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، معلناً استعداده لتسليم مهامه عقب توتر معلن من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

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