العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام

تصدر تقرير يرصد آخر مستجدات معركة كسب الأرض بين حكومتي عب0دالحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، الصفحة الأولى في العدد (332) من جريدة «الوسط» الصادر اليوم الخميس. التقرير جاء تحت عنوان عريض يقول «حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد».

سكون سياسي في رمضان

ونطالع في الصفحة الثالثة تقريرا رئيسيا بعنوان «سكون سياسي مع حلول شهر رمضان.. الجمود سيد الموقف في نزاع الحكومتين.. والأطراف الدولية محلك سر».

شبح الموت يلاحق الأبرياء

أما الصفحة الرابعة فيتصدرها تقرير موسع بعنوان «ألغام ليبيا.. شبح الموت يلاحق الأبرياء في كل مكان». وذلك لمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب. أيضا في الصفحة نفسها نقرأ موضوعا بعنوان «اتفاقية تعاون لتطوير منحة الزوجة والأبناء».

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الإفلات من العقاب يهدد الديمقراطية

ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع يرصد تفاصيل التقرير التكميلي للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، المرفوع أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، وجاء بعنوان «الإفلات من العقاب يهدد الديمقراطية ونزاهة الانتخابات».

الأسباب الخفية لقصف أربيل

وتحت عنوان «الغاز وإسرائيل.. كشف لغز هجوم أربيل»، نطالع تقريرا في الصفحة السادسة يرصد الأسباب الخفية للهجوم الإيراني الصاروخي على عاصمة كردستان العراق.

وفي الصفحة السابعة نطالع تقريرا بعنوان «بونديس فير.. كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟». وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة تقريرا موسعا بعنوان «التضخم يثقل كاهل الليبيين قبل رمضان.. وتفكير في عودة الجمعيات».

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ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير يرصد تأثير الصراع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا على إنتاج النفط، وجاء بعنوان «مخاوف غربية من استغلال ورقة النفط في الصراع السياسي».

جنون أسعار في سلع رمضان

ومن الاقتصاد إلى صفحة البلديات، ونطالع فيها عديد الأخبار والموضوعات المحلية، ومنها موضوع رئيسي بعنوان «مدن الجنوب تعاني جنون أسعار سلع رمضان»، وذلك بعد أن وصل سعر كيلو الضأن إلى 45 دينارا ولحم الإبل 30 دينارا، وارتفع سعر زجاجة الزيت إلى 12دينارا.

المرأة الليبية مؤلفة ومبدعة

ومن أخبار البلديات إلى الثقافة والفن وفيها نطالع متابعة لفعاليات معرض التأليف النسوي الليبي، وجاءت بعنوان «دورة الراحلة نادرة العويتي.. اختتام معرض التأليف النسوي في نسخته الأولى المرأة الليبية مؤلفة ومبدعة».

وإلى الرياضة وفي الصفحة الرابعة عشرة نطالع تغطية لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في دورة نواكشوط الدولية الودية. بينما نقرأ في الصفحة الخامسة عشرة تقريرا يرصد إحصاءات الأسبوع السادس للدوري الليبي الممتاز، وجاء بعنوان «الأهلي بنغازي أول المتأهلين للدوري السداسي.. والهلال يبتعد عن المنافسة».

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