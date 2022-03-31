أبوجناح يستعرض مع صنع الله عراقيل إنجاز مصفاة الجنوب ومصنع الغاز

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبوجناح مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ما وصل إليه ملف مشروعي “مصفاة الجنوب” و”مصنع الغاز”، والذي يواجه عراقيل تحيل دون إنجازهما والمتمثلة في عدم حصول المؤسسة الوطنية للنفط على “التمويل اللازم الذي سيمكنها من إنجاز وتنفيذ هذه المشاريع المهمة”- حسب ما أوردته المنصة الإعلامية للمؤسسة.

وجاءت هذه المباحثات بين المسؤولين أثناء استقبال صنع الله لنائب رئيس الحكومة والوفد المرافق له -الخميس- بمقر المؤسسة بمدينة طرابلس.

وأطلع صنع الله أثناء اللقاء، نائب رئيس الحكومة على الوضع الراهن لقطاع النفط وأبرز التحديات التي يواجهها وفي مقدمتها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها المؤسسة، لتسيير أعمال القطاع والقيام بالصيانات اللازمة لاستمرار الإنتاج ورفع معدلاته استناداً للخطط المستقبلية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أبو جناح لصنع الله دعم الحكومة للمؤسسة الوطنية للنفط، وشدد على مهنيتها وحيادها بالعمل لصالح كافة أفراد الشعب وضرورة تمويلها بالميزانيات لتتمكن من تحقيق أهدافها.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إنشاء مصفاة الجنوب من المشاريع قيد التنفيذ، ويأمل منه تحقيق الاستقرار في عموم المنطقة الجنوبية بفتح فرص عمل للشباب والمساهمة أيضاً في حل مختنق نقص الوقود الذي تعاني منه مدن وبلدات الجنوب، علاوةً على الدفع بالاقتصاد المحلي بالمنطقة، لكن عدم رصد ميزانيات كافية للمباشرة في تنفيذه حالت دون إنجازه رغم الوعود المتكررة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية