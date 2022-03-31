سندخل طرابلس ويمكن مطالبة القوات التركية مغادرة ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا إن الحكومة ستدخل طرابلس وستقوم بمهامها في الأيام المقبلة دون استخدام القوة.

وأكد باشاغا وفقا لرويترز :”وصولنا إلى طرابلس سيكون سلميًا تمامًا، ولدينا اتصالات مباشرة مع الغرب الليبي والنخبة السياسية وقادة الكتائب وبعض الشخصيات المجتمعية”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن أي وجود عسكري يحكمه اتفاق. ويمكننا مطالبة القوات التركية بإلغاء الاتفاق أو مغادرة ليبيا.

ولفت باشاغا إلى أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير له دور كبير في استقرار البلاد.

وأوضح أن هناك مؤشرات من داخل ليبيا وعلى الصعيد الدولي أنني سأكون قادرًا على تولي المسؤولية في طرابلس. وأن حكومة الدبيبة غير قادرة على العمل خارج المدينة.

وأفاد رئيس الحكومة أنه سيتم إنفاق الأموال في الحكومة الجديدة من خلال ميزانية يعتمدها مجلس النواب.

وذكر أن أي تحركات لإعادة هيكلة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ستُسبب مشكلة كبيرة لإنتاج النفط والعاملين في قطاع النفط.