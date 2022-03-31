عقب وصولها إلى مطار معيتيقة.. الخارجية تعلن استرداد قطعة أثرية ليبية نادرة بيعت في مزاد بنيويورك

أخبار ليبيا 24

قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، باسترداد قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة وصولها إلى مطار معيتيقة بطرابلس، كانت قد نقلت بطرق غير مشروعة وبيعت في مزاد بمعرض افروديت بنيويورك.

وأشارت الوزارة في بيان لها عبر فيسبوك، اليوم الخميس. أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية. المتواصلة لاستعادة الآثار الليبية المهربة بالخارج وأيضا للدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية بالتنسيق مع مصلحة الآثار الليبية في هذا المجال.

دور سفارة ليبيا

وأوضحت الخارجية أن ذلك يأتي استمراراً للجهود التي تقوم بها سفارة دولة ليبيا في واشنطن. مع السلطات المختصة الأمريكية لاسترداد القطع الأثرية الليبية.

وأشارت الخارجية أن القطع الأثرية المستردة نادرة وهي عبارة عن رأس جنائزي رخامي.

رأس رخامي جنائزي

واستقبل وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، مدير عام معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة “UNICRI”. ماري دي ميو، والوفد المرافق لها، محملاً بالقطعة الاثرية المعروفة باسم “الرأس الرخامي الجنائزي”.

الخارجية تطلع لمزيد من التعاون

وجرى ذلك بحضور رئيس مصلحة الأثار، محمد الشكشوكي، والمبعوث الشخصي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية محمد الضراط. والقائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية في واشنطن ورئيس لجنة استرداد الأموال والممتلكات المنهوبة، خالد الضعيف.

وأعربت الوزارة عن شكرها للسلطات الأمريكية المعنية والجهود المبذولة من قبلها. وما أبدته من تعاون متميز مع السفارة الليبية. في واشنطن لاستعادة القطعة الأثرية الليبية وإعادتها إلى أرض الوطن مبدية تطلعها إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم. في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضاري.