الدبيبة لـ”عدد من عمداء البلديات”: لابد من التكاتف لتوزيع الثروة

عقد رئيس حكومة تسيير الاعمال منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء، لقاءا موسعًا مع عمداء بلديات مناطق الوسطى، والساحل الغربي، والجبل ، وطرابلس الكبرى ، بحضور وزيري الإسكان والتعمير، والحكم المحلي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وخصص الاجتماع، لمتابعة نتائج اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2022م ، والإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.

وأشار وزير الحكم المحلي، في كلمته، إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بادرت بتمكين البلديات من اختصاصاتها وفق قانون الإدارة المحلية، وما زال العمل مستمرًا لاستكمال باقي الاختصاصات.

وفي حديثه للعمداء، ركز الدبيبة، على أهمية التكاتف لتفعيل الإدارة المحلية لأنها الحل لتوزيع الثروة لليبيين ومحاربة المركزية والقضاء عليها، معتبرًا أن نقل الاختصاصات وتفعيل الإيرادات المحلية وتوزيع ميزانية التنمية على البلديات سيسهم في تفعيل الإدارة المحلية.

وعلى هامش الاجتماع، شارك نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، ووزراء السياحة والثروة البحرية، والموارد المائية لمناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بين البلديات والوزارات.