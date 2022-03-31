عقيله صالح لـ«اقعيم»: لابد من توفير كافة الإمكانيات لرفع قدرات رجال الشرطة

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، اليوم الخميس، وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، رفقة لفيف من مديري الإدارات والضباط بالمعهد العالي للضباط في المنطقة الشرقية بوزارة الداخلية.

وقال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، تصريحات صحفية، إن رئيس مجلس النواب، شدد خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه بمدينة القبة، على ضرورة توفير كافة الإمكانيات للرفع من قدرات الضباط وضباط صف وجنود المؤسسة الشرطية، وذلك لأداء مهامهم التي تتطلب قدراً عالياً من الانضباط والعمل المحترف.

ونوه الصافي، بأن عقيله أكد أن كافة مكونات الداخلية يحضون بالثقة الكاملة من أبناء المجتمع الليبي الذي يرى فيهم السد المنيع ويتحقق بمجهوداتهم العيش الكريم وتُصان بهم سيادة الوطن.

وأوضح الصافي، أن عقيله، ثمّن كافة المجهودات المبذولة من أجل الرقي بمستوى المؤسسة الشرطية والرفع من كفاءتها، مشدداً على ضرورة دعم الأجهزة الشرطية كونها الرادع الأول للجريمة والسد المنيع الذي يذود دون الأرض والعرض ويحمي المواطن وممتلكاته.

وأتم الصافي تصريحاته، بأن وكيل وزارة الداخلية رفقة لفيف الضباط قاموا بتكريم رئيس مجلس النواب، لدعمه المتواصل للمؤسسة الشرطية للقيام بكافة مهامها على أكمل وجه.