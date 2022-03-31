افتتاح مكتب خدمات للسجل المدني بصندوق الضمان الاجتماعي الوسطى‎‎

تم اليوم الخميس الاحتفال بافتتاح مكتب جديد للسجل المدني بفرع صندوق الضمان الاجتماعي الوسطى بسرت بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني ومدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي الوسطى محمد عمر السائح ومدير مكتب مصلحة السجل المدني سرت.

وقال رئيس فرع الصندوق محمد السائح، إن المكتب يختص باستخراج كافة المستندات الثبوتية المطلوبة للمتقاعدين لحلحلة كافة العراقيل التي تواجه صندوق الضمان والخاصة بالتأكد من صحة استحقاق المنافع النقدية من عدمها.

يذكر أن الافتتاح شارك فيه أيضا مدير إدارة الاعلام بالبلدية و رؤساء الاقسام بالفرع ورؤساء المكاتب التابعة له.