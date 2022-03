تشهد مدينتا صبراتة والعجيلات موجة اغتيالات طالت عدداً من العناصر المنطوية في تشكيلات مسلحة ناشطة في المدينتين، دون أن تتبنى أي جهة مسؤولية عمليات الاغتيال، كما لم يصدر بيان أمني رسمي يوضح الملابسات.

وأكدت مصادر متطابقة مقتل كلٍ من حسان الكيب، ورواد صوله، وخالد الأحرش، وتضارب الأنباء حول أحمد الأحرش بعد أن استهدفتهم مجموعة مسلحة بأعيرة نارية في مدينة صبراتة، كما استيقظت مدينة العجيلات الخميس على نبأ مقتل الشاب أيمن الأحول من سكان منطقة الدورانية، والشاب محمد الأعوج بمنطقة جنان عطية، بعد أن أردتهم مجموعة مسلحة بوابل من الرصاص.

وتعيش مدينة صبراتة والعجيلات فلتاناً أمنياً واشتباكات مسلحة متقطعة من حين لآخر، مع استمرار صراع النفوذ بين التشكيلات المسلحة المتحالفة في المنطقة الغربية، وعودة نشاط شبكات تهريب الوقود والهجرة غير القانونية.

The post صبراتة والعجيلات تشهدان موجة اغتيالات واسعة appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية