وليامز تشدد على ضرورة الحفاظ على المسار العسكري وإبعاد 5+5 عن التقلبات السياسية

أخبارليبيا24

شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، على ضرورة الحفاظ على المسار العسكري.

ودعت وليامز في حوار مباشر مع الليبيين عبر منصة الحوار الليبي. إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار لإبعاد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن الاضطرابات والتقلبات السياسية.

وقالت إن أولويتهم هي مساعدة الليبيين في إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي.

وأشارت المستشارة إلى أن الباب مفتوح لأي وساطة تيسرها الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تأمل في عقد اجتماع يضم مجلسي النواب والدولة في القريب العاجل.

وأوضحت أن الأمم المتحدة. مستمرة في دعم المؤسسات الليبية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك توحيد مصرف ليبيا المركزي ومراجعة الإنفاق والتوزيع من الميزانية.

وأكدت على دعم المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة تدفق الخام والحفاظ على مستوياته دون انقطاع أو استغلال.