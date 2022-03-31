أبو جناح لصنع الله: ندعم مؤسسة النفط لأنها محايدة وتعمل لصالح الليبيين

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله اليوم الخميس، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، نائب رئيس الحكومة منتهية الولاية رمضان أبوجناح والوفد المرافق له.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع، حيث اطلع صنع الله، أبو جناح، على الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط، والتحديات التي يواجهها، والتي من أبرزها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها المؤسسة لتسيير اعمال القطاع، والقيام بأعمال الصيانة الضرورية لضمان استمرار عمليات الإنتاج، والرفع من معدلاته وفقاً لخططها المستقبلية دعماً للاقتصاد الوطني.

وأبدى أبو جناح دعمه القوي للمؤسسة الوطنية للنفط كونها مؤسسة مهنية محايدة تعمل لصالح الشعب الليبي كافة، كما أكد ضرورة تمويلها بالميزانيات اللازمة لكي تتمكن من تحقيق أهدافها.

كما تم ايضاً التطرق إلى مشروعي (مصفاة الجنوب ومصنع الغاز)، وعدم حصول المؤسسة على التمويل اللازم الذي سيمكنها من انجاز وتنفيذ هذه المشروعات الهامة.

وسيساهم مشروع إنشاء مصفاة الجنوب في استقرار المنطقة وفتح فرص عمل للشباب، كما سيساهم في حل مختنق نقص الوقود بالجنوب، بالإضافة إلى الدفع بالاقتصاد المحلي بالمنطقة.