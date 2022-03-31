الزادمة: لابد من توفير الخدمات والاحتياجات لأهالي العوينات

زار سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية، بلدية العوينات، مشددا على أهمية توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة ومعالجة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية.

وتأتي الزيارة، ضمن جولاته لملامسة واقع وتطلعات جميع سكان المنطقة الجنوبية.

ورافق الزادمة، المبروك غيث وزير الشؤون الاجتماعية، وعلي قلمه وزير السياحة، ومحمد عبدالحفيظ وزير البيئة، وامحمد السعيدي وزير الصناعة والمعادن، خلال زيارته لبلدية العوينات.

وخلال الزيارة، نوه نائب رئيس الحكومة، بأن أهميتها تأتي لتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة لقاطني بلدية العوينات، ومعالجة كافة المشاكل والعراقيل والمعوقات، وإيلاء الاهتمام بمركزها الصحي في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية.