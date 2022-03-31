الشاطر: قانون الانتخابات الذي اقترحه الدبيبة سيعرقله مجلس النواب

العنوان – طرابلس

قال عضو المجلس الأعلى للدولة “عبد الرحمن الشاطر”، إن قانون الانتخابات الذي اقترحه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سيعرقله مجلس النواب.

وأضاف الشاطر في تصريحات صحفية أنه لا حل لدبيبة إلا بعرض القانون على المجلس الرئاسي.

وذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قدم مقترحًا لقانون الانتخابات ليثبت من خلاله أنه لا يتمسك بالحكم.

ولفت عضو المجلس الأعلى إلى أن الدبيبة شكل لجنة لدراسة القانون قبل إحالته لمجلسي النواب والدولة.

وأوضح أنه من حق الحكومة تقديم مشاريع قوانين، ولكن إصدارها حق أصيل للجهة التشريعية في البلاد وهي مجلس النواب.

وأكد الشاطر أن مقترح قانون الانتخابات لم ينشر بعد، لافتًا إلى أنهم لا يملكون التعقيب على بنوده.