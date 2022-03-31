الدبيبة: وزارة الخارجية تمتلك شخصيات مخضرمة ذات تأثير على المستوى العالمي

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، رفقة وزير الدولة لشؤون “الاتصال السياسية “وليد اللافي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وكان في استقبالهم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة نجلاء المنقوش، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، ووكيل الوزارة لشؤون المنظمات والتعاون عمر كتي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المغتربين محمد زيدان ضمن مراسم استقبال رسمية في مبنى ديوان الوزارة.

‎وعقد الدبيبة، اجتماعاً موسعاً ضم الوزيرة والوكلاء ومديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة، حيث رحبّت الوزيرة بالدبيبة في أول زيارة رسمية، يقوم بها لوزارة الخارجية، لتفقد الوضع العام بالوزارة وسير العمل بها وتقديم أوجه الدعم.

‎كما عبر الدبيبة، عن شكره لما تقدمه الوزارة من أعمال دبلوماسية تتمثل في أشخاص مخضرمين ومهمين على مستوى الدولة وذو تأثير على المستوى العالمي، وهذا ما يرفع من قيمتها حيث تعتبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مقدمة مسؤوليات “حكومة الوحدة الوطنية”، حيث تعتبر الوجه الخارجي للدولة الليبية.

وبدوره، ثمن الدبيبة، جهود الإدارات السياسية ومنها العربية والأفريقية والأوروبية وغيرها من الإدارات التاريخية التي تزخر بها الوزارة.‎

‎كما أشاد الدبيبة، بجهود الوزارة في مؤتمر استقرار ليبيا الذي يعتبر من أهم ‎المؤتمرات التي ترتكز عليها السياسة الخارجية للدولة الليبية، مقدما الشكر لكل من قام بإنجاح هذا العمل خاصة الوزيرة وبصفة عامة جميع الموظفين بالوزارة.

‎وأكد الدبيبة، دعم جهود الوزارة في إجراءاتها القانونية ومنها العودة بمن انتهت مدة عملهم بالخارج، مشدداً على ضرورة ضخ دماء شبابية جديدة للرفع من التمثيل الخارجي للدولة الليبية.

وشدد الدبيبة، على ضرورة دعم السفارات الليبية في الخارج وحل كافة مشاكلها، وإحالة مخصصاتها سواء أكانت في الباب الثاني أم الثالث، وكذلك ضرورة انتظام مرتباتهم بالخارج.