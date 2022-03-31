افتتح، اليوم الخميس، مكتب للسجل المدني بفرع صندوق الضمان الاجتماعي الوسطى بسرت، وذلك بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي الوسطى محمد عمر السائح، ومدير مكتب مصلحة السجل المدني سرت.

وقال مدير فرع الصندوق محمد السائح لـ«بوابة الوسط» إن المكتب يختص باستخراج كافة المستندات الثبوتية المطلوبة للمتقاعدين، وذلك لحلحلة كافة العراقيل التي تواجه صندوق الضمان، والخاصة بالتأكد من صحة استحقاق المنافع النقدية من عدمها.

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ويقدم الفرع خدماته لأكثر من 13 ألف متقاعد بالوسطى سرت، من بن جواد شرقًا وحتى أبوقرين غربًا وأبوهادي جنوبًا. وعلى هامش الحفل قدم مدير الفرع شهادات تقدير إلى عميد بلدية سرت وأمين مكتب السجل المدني إصدار سرت.

جانب من افتتاح مكتب مستخرجات السجل المدني للمتقاعدين بسرت (الإنترنت)