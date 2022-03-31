أعضاء بمجلس الدولة: نرفض سياسة ستيفاني ولابد من تمكين الحكومة الليبية

شدد أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق بين مجلسهم ومجلس النواب، في بيان لهم، على ضرورة احترام البعثة الأممية لسيادة الدولة الليبية.

أعضاء مجلس الدولة، وفي بيان لهم، رفضوا أي تدخل سلبي من أي مصدر كان ينقض الاتفاق المبرم بين المجلسين، مؤكدين أنه لابد من احترام سيادة القرار الوطني التوافقي ورفض الوصاية على الدولة.

وأكد الأعضاء، على دعم وإنفاذ قرار تعيين الحكومة الليبية باستلام مهامها من داخل العاصمة وبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي.

وأشار الأعضاء إلى أنه كان الأجدر بالبعثة دعم الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة المنتخبة احتراما لإرادة الشعب الليبي.

ودعا الأعضاء، مجلس الدولة إلى استئناف الحوار مع البرلمان لإتمام باقي بنود الخارطة.

وأكد الأعضاء رفضهم لسياسة مسك العصا من المنصف من قبل البعثة الأممية وترك المشهد السياسي رهين سياسات الأمر الواقع، التي تقود إلى الرجوع بالحوار إلى الخلف.