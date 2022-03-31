موقع فرنسي: أنقرة ستستخدم نفوذها لإجبار الدبيبة على التفاوض مع باشاغا

قال تقرير لموقع “أفريكا أنتليجنس” الفرنسي، إن أنقرة تنوي استخدام نفوذها على “الدبيبة”؛ لإجباره على التفاوض مع باشاغا، وأن تركيا استقبلت الأسبوع الماضي مبعوثين من رئيس الحكومة فتحي باشاغا يضم كلا من عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، والمترشح الرئاسي فضيل الأمين، ووزير الدولة المكلف بشؤون الحكومة محمد فرحات.

أضاف التقرير أن الوفد أجرى محادثات مع المسؤولين الأتراك وبشكل خاص مع رئيس جهاز المخابرات التركي “هاكان فيدان”، وأنقرة تعهدت بالضغط على الدبيبة؛ للدخول في مفاوضات مع باشاغا وعقيلة صالح؛ من أجل إيجاد حل تفاوضي.

وتابع: “أجريت العديد من الاتصالات مع القوة العسكرية والأمنية في طرابلس ومصراتة المتحالفة حاليا مع الدبيبة لإقناعهم بالنأي بأنفسهم عن أي تجاذبات سياسية، و عكس مسار تركيا سيكون كارثة بالنسبة للدبيبة”.

وواصل قائلًا أن تركيا كثفت اتصالاتها مع المنطقة الشرقية، ومن المقرر إعادة فتح القنصلية قريبا في بنغازي؛ لتسهيل عودة الشركات التركية، و الموقف التركي يأتي في وقت تحاول أنقرة تحسين علاقاتها مع القاهرة الداعمة لباشاغا، وأيضا مع الرياض وأبوظبي، والحرب الروسية الأوكرانية دعت تركيا إلى تخفيف حدة خلافاتها مع فرنسا، واليونان الأكثر تعاطفا مع المعسكر الشرقي.