الكبير والحبري يتابعان تنفيذ مشروع إعادة توحيد المركزي

العنوان – تونس

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ علي الحبري الخميس اجتماع اللجنة التسييرية الثاني لمشروع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وعقد الاجتماع بحضور مكتب إدارة المشروع المتكون من مدراء المشروع وخبراء من شركة ديلويت Deloitte للخدمات المهنية الرائدة.

و تم خلال الاجتماع متابعة التقدم الذي أحرزه فريق مشروع إعادة التوحيد في تنفيذ خطوات المشروع.

وأثنى الحضور على الجهود المشتركة وروح الفريق خلال هذا العمل، لا سيما في تنفيذ الخطة المشتركة لتوصيل سيولة قدرها مليار دينار ليبي إلى المنطقة الشرقية بالتعاون بين إدارة الإصدار بطرابلس والإصدار ببنغازي، وذلك ليتم توزيعها على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية قبل حلول شهر رمضان المبارك.