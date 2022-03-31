مستشفى ابن سينا في سرت يدشن صالة مجهزة لغسيل الكلى

شهد مستشفى سرت التعليمي في مدينة سرت -الخميس- افتتاح صالة جديدة مجهزة في قسم غسيل الكلى “ب”، بسعة 12 سريراً وسرير واحد خاص بالقسطرة.

جُهزت الصالة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ألمانية الصنع، ورُكِبت شاشات مرئية للمرضى لتصل السعة السريرية الإجمالية لقسم غسيل الكلى في سرت إلى 55 سريراً مجهزاً – وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي لبلدية سرت.

حضر حفل الافتتاح المدير العام لمستشفى وعميد بلدية سرت وعضو مجلس النواب عن دائرة سرت، وعضو المجلس البلدي ومدير مديرية الأمن ومدير مركز الرقابة على الأغذية، ومساعد مدير الخدمات الصحية ورئيس قسم الكلى، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى وعدد من مرضى الكلى.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد مرضى الغسيل على مستوى مدينة سرت 120 مريضاً يترددون على قسم الكلى بمستشفى ابن سيناء، الذي يشهد اهتماماً ملحوظاً مؤخراً بعد سنوات صعبة مرت عليه، وعلى عموم المدينة على مدار السنوات الماضية بسبب الحروب والاشتباكات، وأيضاً تمركز داعش في المدينة لفترة قبل تحريرها بعد ذلك.

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