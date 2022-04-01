شكشك: يجب توفير أدوية الأمراض النفسية بسرعة

زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة منتهية الولاية وفاء الكيلاني رفقة رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية.

الجولة شملت أقسام المستشفى حيث استمعوا من محمد غوار مدير المستشفى إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى النفسيين بالإضافة الى المراحل التي وصلت اليها بعض مكونات المستشفى تحت الصيانة و أقسام الايواء والمرافق الترفيهية.

الكيلاني خلال اجتماع عقد في المستشفى أشادت بالعمل المبذول من قبل القائمين على المستشفى حيث أبدت استعداد الوزارة للتعاون من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء وإجراء البحوث الاجتماعية من خلال لجنة فريق الدعم النفسي والاجتماعي والتنسيق مع صندوق التضامن الاجتماعي لربط معاشات أساسية للمرضي التي يكفلها لهم القانون بالإضافة الى ابراز اسهامات النزلاء الفنية والثقافية والمشغولات اليدوية المتميزة والتي لاقت استحسان الجميع .

من جانبه شكشك من جانبه أكد ضرورة الإسراع بتوفير احتياجات المستشفى خصوصا الادوية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحلحلة كل المسائل الإدارية والمالية حتى يستطيع توفير الخدمة للمرضي بالشكل المطلوب.