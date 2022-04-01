الشاطر: على الدبيبة تقديم قانون الانتخابات للمجلس الرئاسي بدلاً من النواب

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “عبد الرحمن الشاطر”، إن قانون الانتخابات الذي اقترحه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، سيعرقله مجلس النواب ولا حل له إلا بعرضه على المجلس الرئاسي.

وأوضح “الشاطر” في تصريحات للأحرار، أن رئيس حكومة الوحدة قدم مقترح قانون للانتخابات ليثبت من خلاله أنه لا يتمسك بالحكم، وشكل لجنة لدراسته قبل إحالته لمجلسي النواب والدولة وفق قوله.

وأشار “الشاطر” إلى أنه من حق الحكومة تقديم مشاريع قوانين، ولكن إصدارها حق أصيل للجهة التشريعية في البلاد وهي مجلس النواب، مؤكدا أن المقترح لم ينشر بعد وأنهم لا يملكون التعقيب على بنوده.