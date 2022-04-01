«الزادمة» يستمع لمطالب منسقي حراك اعتصام الوادي

التقى سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية، منسقي حراك اعتصام الوادي، للاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم.

وبحسب بيان الزادمة، فإن نائب رئيس الحكومة الليبية، رافقه الوفد الوزاري، المكون المبروك غيث وزير الشؤون الاجتماعية، وعلي قلمه وزير السياحة، ومحمد عبدالحفيظ وزير البيئة، وامحمد السعيدي وزير الصناعة والمعادن.

وكان الزادمة، قد زار بلدية العوينات، مشددا على أهمية توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة ومعالجة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية.

وتأتي الزيارة، ضمن جولاته لملامسة واقع وتطلعات جميع سكان المنطقة الجنوبية.