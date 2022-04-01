أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق يعلنون دعمهم لاستلام حكومة باشاغا مهامها من طرابلس

العنوان – طرابلس

أعلن أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق بين مجلسي النواب والدولة دعمهم لاستلام الحكومة الليبية لمهامها داخل العاصمة طرابلس وبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي

وأكد الأعضاء في بيان لهم على احترام سيادة القرار الوطني التوافقي ورفض الوصاية على الدولة.

وشدد أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق على رفض أي تدخل سلبي ينقض الاتفاق المبرم بين المجلسين.

ولفت الأعضاء إلى أنه كان الأجدر بالبعثة الأممية دعم الاستفتاء على مشروع الدستور، داعين مجلس النواب لاستئناف الحوار بين المجلسين وإتمام بنود خارطة الطريق

وأعلن الأعضاء رفضهم سياسة مسك العصا من المنتصف من قبل البعثة وترك المشهد رهين الأمر الواقع.