«أبوجناح» يسلم الرتب الجديدة لـ«أبوريمة والجابري» بعد ترقيتهما

سلّم نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رمضان أبوجناح، اليوم الخميس، الرتب الجديدة لكل من اللواء علي أبوريمة، والرائد علي الجابري رئيس قوة دعم المديريات بالمناطق، بعد صدور قراري ترقيتهما المدة الماضية.

كما منح أبوجناح، اللواء علي أبوريمة، والرائد علي الجابري، شهادات تقديرية نظير جهودهم الوطنية المخلصة والداعمة لقضايا الوطن.

وخلال حفل التكريم، الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين وعميد بلدية وادي البوانيس علي العكشي، ألقى أبوجناح كلمة، أثنى فيها على دور جهاز قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، ووجه شكره وتقديره لكل أفراد القوة لأداء مهام عملهم على أكمل وجه.