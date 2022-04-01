الشهوبي: تنفيذ صالة ركاب مطار طرابلس الدولي في أقرب وقت

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الشهوبي , صباح اليوم بمقر جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، سفير دولة إيطاليا رفقة مفوضي شركة اينياس الإيطالية المتعاقد معها جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بشأن تنفيذ صالة ركاب بمطار طرابلس الدولي , وقد حضر هذا اللقاء كل من سامي نصر العبش مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومساعديه.

وقد تمحور هذا اللقاء حول ألية تفعيل هذا المشروع , حيث أكد الطرفان على تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين الصديقين بما يخدم مصالحهم المشتركة، كما اتفق الطرفين على البدء في تنفيذ تسليم موقع المشروع فـي أقرب وقت ممكن.