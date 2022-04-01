أعضاء بمجلس الدولة: نرفض سياسة ستيفاني.. ولابد من تمكين حكومة باشاغا

شدد أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق بين مجلسهم ومجلس النواب، في بيان لهم، على ضرورة احترام البعثة الأممية لسيادة الدولة الليبية.

وقال أعضاء مجلس الدولة:” نرفض أي تدخل سلبي من أي مصدر كان ينقض الاتفاق المبرم بين المجلسين، ولابد من احترام سيادة القرار الوطني التوافقي ورفض الوصاية على الدولة”.

وأكد الأعضاء، في بيانهم، على دعم وإنفاذ قرار تعيين الحكومة الليبية باستلام مهامها من داخل العاصمة وبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي.

وتابع أعضاء مجلس الدولة:” كان الأجدر بالبعثة دعم الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة المنتخبة احتراما لإرادة الشعب الليبي”.

ودعا الأعضاء، مجلس الدولة إلى استئناف الحوار مع البرلمان لإتمام باقي بنود الخارطة.

واستطرد البيان:” نرفض سياسة مسك العصا من المنصف من قبل البعثة الأممية وترك المشهد السياسي رهين سياسات الأمر الواقع، التي تقودنا إلى الرجوع بالحوار إلى الخلف”.