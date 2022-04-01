«الكبير والحبري»: روح الفريق مكنتنا من توصيل مليار دينار إلى مصارف المنطقة الشرقية

عقد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعلي سالم الحبري نائب المحافظ، الخميس، اجتماعا للجنة التسييرية الثاني لمشروع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وجاء ذلك بحضور مكتب إدارة المشروع المتكون من ميدري المشروع وخبراء من شركة ديلويت Deloitte للخدمات المهنية الرائدة.

وتم خلال الاجتماع، متابعة التقدم الذي أحرزه فرق مشروع إعادة التوحيد في تنفيذ خطوات المشروع.

وأثنى الحضور، على الجهود المشتركة وروح الفريق خلال هذا العمل، لا سيما في تنفيذ الخطة المشتركة لتوصيل سيولة قدرها مليار دينار ليبي إلى المنطقة الشرقية بالتعاون بين إدارة الإصدار بطرابلس والإصدار ببنغازي، وذلك ليتم توزيعها على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية قبل حلول شهر رمضان المبارك.