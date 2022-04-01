العابد لـ«القائم بأعمال السفير الليبي بالقاهرة»: لابد من تسهيل الإجراءات على العمالة

استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح، القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، بمكتبه الخميس، وفدا رفيع المستوى برئاسة على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ومراد إحميمة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية واللواء يوسف مراد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب .

وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على الإجراءات المتخذة لتسهيل استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا في إطار الإتفاقيات الموقعة بين وزارتي العمل الليبية والمصرية .

وقام وزير العمل والتأهيل ووكيل وزارة الخارجية ورئيس مصلحة الجوازات، برفقة القائم بالأعمال، بجولة لمقر القسم القنصلي بالسفارة للاطلاع عن كثب على منظومة التأشيرات والآلية الإجرائية المعمول بها لدى رئيس القسم القنصلي والملحق العمالي في شأن قبول المعاملات المتعلقة بمنح تأشيرات العمل للسادة الراغبين بالعمل في الدولة الليبية، وبين الملحق العمالي الإجراءات المتخذة والتي كانت بالتنسيق مع وزراة العمل والتأهيل الليبية وبدعم السفارة .

ويتم التأكيد على أهمية أن تكون صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه) معتمدة من وزارة الخارجية المصرية، وكذلك أن يكون التحليل الطبي من المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة المصرية ومعتمدة من وزارة الخارجية المصرية .

من جانبه، أكد الوزير، على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل المعاملات دون إغفال الاهتمام بالجوانب الأمنية والصحية للعمالة التي يتم التعاقد معها.

وأشاد الوزير والوفد المرافق، بالخطوات المتخذة من قبل القائمين على منظومة التأشيرات وبالتناغم بين وزارة العمل والسفارة الليبية بالقاهرة.