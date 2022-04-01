الصلابي يحتفي بكاتب ألماني بعد إشادته بالرئيس التركي أردوغان

احتفى علي الصلابي، القيادي الإخواني، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في رسالة على حسابه بموقع فيسبوك.

الصلابي، أعاد نشر إشادة كاتب ألماني، زعم أن أردوغان تفوق على ماكرون وبابا الفاتيكان والأمم المتحدة، وقدرته على تنظيم محادثات للسلام بين روسيا و أوكرانيا.

وأضاف على حسابه، ما ذكره الكاتب الألماني ولفرام فايمر، مقالة له في موقع “إن تي في اونلاين” الإخباري بعنوان “شخصية الأسبوع أردوغان”: “أردوغان هو الوحيد الذي استطاع أن ينظم محادثات سلام، وذلك من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولا المستشار الألماني أولاف شولتز، ولا إسرائيل، ولا سويسرا، أو حتى بابا الفاتيكان أو الأمم المتحدة”.