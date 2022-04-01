عاجل ليبيا الان

بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 01 ابريل 2022

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 01 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس يميل للاعتدال على مناطق غرب ليبيا بينما تتأثر مناطق الشرق بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال وارتفاع في درجات الحرارة .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الدواخل مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق هذا اليوم تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(26-32)مْ وتسجل انخفاض من مساء اليوم على المناطق الساحلية .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .
الرياح: شمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر معتدلة السرعة تنشط احيانا بينما تكون جنوبية غربية على باقي المناطق تنشط على الدواخل مثيرة للأتربة والغبار .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(24- 30) مْ، تصل على جالو والجغبوب إلى (36) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.
الرياح: غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(30-34) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36- 40) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:26)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:53).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية الغد طقس الحرارة قليلة صافية طقس 16 الحرارة الحرارة العظمی (م(الیوم) قليلة قليلة (م(اليوم 15 15 السماء صافية السماء صافية السماء صافية السماء يه 28 26 25 18 19 الزاوية صافية 17 نشطة نشطة 15 نالوت يفرن 26 26 28 15 قليلة غریان فية قليلة السماء السماء ى للأترية 19 ابونجیم نشطة البريقة 28 26 19 السماء المرج صافية السماء 20 20 18 21 21 20 طبرق نشطة 17 30 32 32 السماء صافية السماء صافية 23 20 القطرون السماء 20 تازربو الكفرة‏'‏

قد تكون صورة كارتونية لـ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية اليوم الجمعة 2022-04-01 F-270-001 بينما تتأثر مناطق الشرق بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال اليوم :عام طقس يميل للاعتدال على مناطق غرب وارتفاع درجات الحرارة إثارة الأتربة خاصة على سرت-سهل رأسإجدير مساء اليوم على المناطق باقي المناطق جنوبية غربية :الرياح جنوبية شمالية غربية تتراوح مابين222 احيانا الجبل الأخضر معتدلة السرعة درجات الحرارة شمالية مثيرة للأتربة .والغبار تتراوح مابين)42 تسبب إثارة الأتربة والرمال الحرارة بعض السحب تنشط احيانا المناطق :الرياح غربية فشمالية أثارة الأتربة تسبب مدينة طرابلس ظهور بعض السحب. :الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة اليوم الساعة)61:11 الساعة غروب الشمس‏'‏

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك