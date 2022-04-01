بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 01 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 01 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس يميل للاعتدال على مناطق غرب ليبيا بينما تتأثر مناطق الشرق بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال وارتفاع في درجات الحرارة .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الدواخل مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق هذا اليوم تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(26-32)مْ وتسجل انخفاض من مساء اليوم على المناطق الساحلية .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر معتدلة السرعة تنشط احيانا بينما تكون جنوبية غربية على باقي المناطق تنشط على الدواخل مثيرة للأتربة والغبار .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(24- 30) مْ، تصل على جالو والجغبوب إلى (36) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.

الرياح: غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(30-34) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36- 40) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:26)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:53).