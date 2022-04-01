الداقل: ما يميز “الردع” أنهم سلموا لأهالي شهداء الجهاز سيارات هونداي موديل 2022

أشاد طارق الداقل القيادي في كتيبة صلاح البركي التابعة للجماعة الليبية المقاتلة، بجهاز “الردع”، مدعيا أن آمره عبد الرؤوف كاره قد منح – من أسماهم- أهالي “شهداء الجهاز” سيارات على أحدث طراز.

وقال الداقل في تدوينة عبر “فيسبوك”: “هذا ما يميز جهاز الردع، مايرخوش بأفرادهم”، متابعا: “قام آمر جهاز الردع باستقبال أهالي شهداء الجهاز في فترة حرب بركان الغضب وسلمهم سلة رمضانية، ودرع شهيد الواجب، وسيارات نوع هونداي 2022، بالإضافة إلى متابعة حالات الجرحى بالخارج وتسديد جميع ديونهم ومنحهم” على حد زعمه.

واختتم الداقل بقوله: “لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، واللي ما يقرعش للتريس ما هو راجل”.

يشار إلى أن الداقل أحد القياديين في كتيبة صلاح البركي التابعة للجماعة الليبية المقاتلة، قد شغل منصب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الإنقاذ التي جرى تنصيبها بعد عملية “فجر ليبيا”، كما أنه أحد المقربين من المفتي المعزول الصادق الغرياني.